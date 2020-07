Inter, svolta Lautaro: ora può restare. Bivio Eriksen. Intanto si prospetta un addio a sorpresa

“Diego Godin, Christian Eriksen e Lautaro Martinez: tre big della rosa dell’Inter che, per motivi diversi, rappresentano – non solo da oggi – delle spine per il club nerazzurro e soprattutto per Antonio Conte”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito ai tre giocatori che dovranno incidere in campo, in attesa di capire quali scenari si possano aprire da settembre in poi.

ERIKSEN – Partendo da Eriksen, è bene ricordare che il danese sia arrivato a gennaio e, poco più di un mese dopo, sia scoppiata la pandemia. “In alcune gare di questa ripresa estiva ha fatto intravedere cosa potrebbe dare all’Inter fra visione di gioco, assist e colpi da calcio piazzato, ma sul rendimento nei 90 minuti è mancato. Così come il suo impatto dinamico e di incisività. Se Conte a gennaio aveva dei dubbi sul suo ingaggio, spingendo per avere un suo “soldato” come Vidal, difficilmente ora quei dubbi si saranno dissipati”, spiega Tuttosport che, per il momento, esclude l’ipotesi cessione ma c’è il rischio che il danese possa diventare una pedina a gara in corso più che un perno della squadra.

LAUTARO – Anche Lautaro Martinez potrebbe restare a Milano e, considerando le voci degli ultimi mesi, non può che essere una notizia positiva per l’Inter. Il Barcellona tornerà alla carica, avendo anche raggiunto da tempo un accordo con l’entourage del Toro ma ora i nerazzurri non hanno la spada di Damocle della clausola e potranno chiedere e stabilire il prezzo che vorranno. L’argentino, però, dovrà tornare sui suoi standard e l’Inter se lo aspetta già dal match contro il Torino in programma lunedì.

GODIN – Dopo una sola stagione, Diego Godin potrebbe lasciare l’Inter. L’ex Atletico non rappresenta un titolare, ha faticato a inserirsi nella difesa a 3 ed è stato superato nelle gerarchie da Bastoni. “Lui non vorrebbe gettare la spugna, ma una stagione da panchinaro a 35 anni non è nei suoi programmi. L’Inter lo lascerà libero di scegliere il proprio futuro, anche perché così risparmierà diversi soldi del suo pesante ingaggio da quasi 6 milioni. Però il “Faraone” potrebbe essere una carta importante nel finale di stagione, magari in Europa League per la sua esperienza in campo internazionale”, chiosa Tuttosport.