Lautaro-Vlahovic, incrocio d’oro al Franchi: Dusan da obiettivo Inter ad avversario

Il confronto tra i due giovani che guidano rispettivamente gli attacchi di Inter e Fiorentina e che domani si sfideranno in campionato

La Gazzetta dello Sport sottolinea un fattore che accomuna i due: "Curiosamente - ma fino a un certo punto - i nomi di Lautaro e Vlahovic erano sugli stessi taccuini, anche solo fino a tre settimane fa. Tottenham e Atletico Madrid s’erano messe in testa di prendere uno dei due. Muri su, perché c’è la ragionevole certezza che la parabola dei due sia ancora tremendamente in crescita. Il passaggio immediatamente successivo è allora nei rinnovi dei contratti. Qui Lautaro è più avanti: l’accordo è stato praticamente già raggiunto, manca solo l’annuncio, non ci sarà clausola rescissoria. Il discorso sul serbo è diverso. Commisso vorrebbe chiudere la trattativa prima di ripartire per gli Stati Uniti: Dusan guadagna sotto il milione di euro, si sta ragionando intorno a una cifra di quattro volte superiore, ma con l’inserimento di una clausola da 80 milioni".