Lautaro e quella rabbia da Inter negli occhi. Via le ombre, è lui il leader tecnico

L'attaccante è il punto di riferimento dopo gli addii eccellenti dell'estate. Il suo potenziale può essere essenziale per la squadra di Inzaghi

Non è stato tutto facile. Per prendersi l'Inter ci ha messo tempo e spazio. Se lo è preso tutto quando è successo quello che è successo con Icardi e Spalletti ha dovuto contarci. Prima era stato la sua riserva. Poi è diventato la prima punta. Nella prima stagione in nerazzurro 1.761 minuti giocati in totale tra campionato, CL, Coppa Italia ed EL: 35 presenze, 9 gol è un assist (*). Nella seconda stagione era già cambiato tutto: Conte in panchina e lui a fianco a Lukaku fino al secondo posto in campionato e alla finale di EL. 3.595 minuti giocati in totale in quattro competizioni, 49 presenze e 21 gol (14 in Serie A) e 8 assist (*). Alla seconda stagione, quella dello scudetto, 48 presenze in tre competizioni (Serie A, Coppa Italia e CL) 19 gol segnati (ma 17 solo in Serie A) e 3.255 minuti giocati (*). Ha inciso sullo scudetto perché c'è stato il suo zampino anche in altri gol: ha servito ai suoi compagni 10 assist in campionato (11 in totale).