FCIN1908 / Inter, Lazaro ha preso la sua decisione e anche Conte: dettagli e scenari

L’Inter programma il futuro, Ausilio e Marotta organizzano la prossima sessione di mercato considerando che dovranno gestire alcune questioni spinose come quelle dei calciatori attualmente in prestito che potrebbero rientrare alla base. Tra questi c’è Valentino Lazaro, che a gennaio è volato in Premier per vestire la maglia del Newcastle. L’esterno austriaco si è ambientato bene nel nuovo gruppo e sta guadagnando un posto da titolare. Il 3 marzo, contro il West Bromwich è anche arrivato il suo primo gol. Il Newcastle ne detiene chiaramente il diritto di riscatto, (sarebbe un’operazione complessiva da 25 milioni di euro) ma la volontà del calciatore sembrerebbe comunque quella di tornare a Milano. Sia per lo stile di vita che per l’importanza di un club come l’Inter. A gennaio il calciatore, poco impiegato, aveva accettato la soluzione Premier, ma nel suo ideale percorso questa scelta ha rappresentato per lui un passo indietro.

A Milano non c’è fretta, si cercherà di capire quali saranno le intenzioni del Newcastle. Ma sul calciatore sono state abbastanza nette le valutazioni di Antonio Conte, che lo stima dal punto di vista tecnico, ma che non ne riconosce sufficienti qualità caratteriali. Lazaro non ha mai rotto davvero il ghiaccio con San Siro e le sue apparizioni sono sempre state limitate da un evidente blocco emotivo che non gli ha consentito di esprimersi secondo quelle che erano le speranze. Per questo motivo le idee dell’Inter e quelle di Lazaro non confluiscono nello stesso canale. Per i nerazzurri, l’austriaco rappresenterebbe già il passato. Ma Lazaro è ancora convinto di potersi giocare qualche chance.