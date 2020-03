Oggi, lunedì 9 marzo 2020, l’Inter festeggia il suo 112esimo compleanno. E il club nerazzurro sembra aver lasciato un segno anche in chi è rimasto a Milano per poco. Si parla di Valentino Lazaro, esterno oggi in prestito al Newcastle, che ha voluto fare gli auguri alla società per l’avvenimento: “Buon compleanno Inter”, ha scritto l’austriaco su Twitter, ricevendo tanti messaggi d’amore da parte di tifosi.