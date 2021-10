Lazio-Inter, l’attesa di Inzaghi col rebus sudamericani. Dopo la scorsa sosta…

Per Simone Inzaghi quella con la Lazio non sarà una gara come tutte le altre, ma forse arriva nel momento sbagliato

Gianni Pampinella

23 anni non si possono cancellare. Lo sa bene Simone Inzaghi che sabato ritrova la Lazio, una gara speciale per il tecnico nerazzurro. Una gara che, però, arriva forse nel momento meno indicato. Inzaghi dovrà fare i conti con le condizioni dei sudamericani, impegnati con le rispettive nazionali. "Sognare ogni notte il rientro a casa e poi, quando arriva l’ora X, non poter presentarsi come ci si immaginava. L’elegantissimo Simone ha il vestito sgualcito e non certo per colpa sua: la sfida a cui tiene di più per motivi epidermici, quella all’Olimpico contro la “sua” Lazio, arriva nel momento sbagliato", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Colpa di un calendario dispettoso: la sosta per le nazionali si è incastrata proprio in una giornata in cui l’Inter gioca di sabato alle 18. Per questo la preparazione della partita più attesa dipenderà dalle condizioni in cui tornerà la banda sudamericana. Soprattutto i due fratelli argentini di attacco: Correa e Lautaro, quest’ultimo reduce da un leggero affaticamento muscolare, arriveranno solo nella notte di venerdì e quindi si presenteranno in campo con zero allenamenti di gruppo. Perfino più avventuroso il ritorno dei cileni: Vidal-Sanchez atterreranno a Roma sabato mattina, con pochissime chance di partecipare. Dopo la scorsa sosta con le nazionali, il Toro fu schierato subito dall’inizio, ma allora l’Inter giocava di domenica a pranzo, con la Sampdoria a Marassi: stavolta servirà una dose maggiore di rischio, ma Inzaghi è quasi obbligato a provarci".

(Gazzetta dello Sport)