Orsi: “Lazio-Inter? Fischi a Inzaghi sarebbero ingiusti. Per lui non sarà facile”

Le parole dell'ex portiere e noto opinionista a proposito del prossimo impegno di campionato dei nerazzurri

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Fcinter1908.it, Nando Orsi ha parlato anche di Lazio-Inter. Questo il suo pensiero sulla prossima sfida di campionato dei nerazzurri: "Per Inzaghi sarà sicuramente molto emozionante. Sfida quello che è stato il suo passato per 25 anni, per cui non sarà facile, ma in campo non andrà lui. Non so se lo fischieranno, secondo me sarebbe ingiusto farlo".