Lazio-Inter, le PROBABILI: Inzaghi dà fiducia a Bisseck. A centrocampo tornano i tre tenori

Dopo il pareggio in Champions League con la Real Sociedad, l'Inter sarà di nuovo in campo domani sera all'Olimpico contro la Lazio. Sfida fondamentale per la squadra di Inzaghi che vuole sfruttare il passo falso della Juve a Marassi col Genoa. Battendo la squadra di Sarri, i nerazzurri andrebbero a +4 sulla Juventus. Inzaghi ripropone i titolari, torna la ThuLa dal 1'. Queste le probabili formazioni secondo Sky Sport.