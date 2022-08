Lecce-Inter, la probabile formazione: Lu-La in attacco. Dubbio Brozovic. Sulle fasce…

Le possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi in vista della prima di campionato

È terminato con una sconfitta il precampionato dell'Inter. All'Adriatico la squadra di Inzaghi è caduta sotto i colpi del Villarreal, non un buon viatico in vista della prima di campionato col Lecce. Il tecnico nerazzurro conta di recuperare Brozovic, tenuto precauzionalmente a riposo, e di avere una squadra fisicamente più pronta. In casa di forfait del croato, Asllani è pronto a rivelarlo dal 1'.