Lecce-Inter, le UFFICIALI: riecco la GDS. Conte ritrova Barella e Sensi, davanti sempre la LuLa

Prima giornata del girone di ritorno, l’Inter è ospite del Lecce di Liverani. In attesa di rinforzi dal mercato, arrivato da pochi giorni Ashley Young, Conte non vuole perdere altri punti e si concentra solamente sulla gara di oggi. Il tecnico nerazzurro sceglie la GDS in difesa, in mezzo al campo tornano Barella e Sensi insieme a Brozovic. Sulle corsie laterali Candreva e Biraghi, in attacco Lukaku e Lautaro.

Queste le formazioni ufficiali della gara:

LECCE (3-4-1-2): 21 Gabriel; 13 Rossettini, 6 Lucioni, 39 Dell’Orco; 29 Rispoli, 14 Deiola, 4 Petriccione, 7 Donati; 8 Mancosu; 30 Babacar, 9 Lapadula.

A disposizione: 22 Vigorito, 97 Chironi, 2 Ricciardi, 3 Vera, 10 Falco, 16 Meccariello, 25 Gallo, 34 Maselli, 37 Majer, 77 Tachtsidis.

Allenatore: Fabio Liverani.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 19 Lazaro, 20 Borja Valero, 21 Dimarco, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 95 Bastoni.

Allenatore: Antonio Conte.