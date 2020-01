Inter, ecco Sensi-Barella: Conte ritrova la coppia indispensabile. Con Eriksen le gerarchie…

È dalla gara contro la Juventus che Sensi e Barella non partono titolari insieme dal 1′. Era il 6 ottobre, più di tre mesi fa e adesso entrambi sono pronti a scendere in campo nella trasferta di Lecce.”E sarà un test molto importante, anche perché se il mercato di gennaio porterà in dono Christian Eriksen, allora le gerarchie in mezzo al campo subiranno uno scossone non da poco. Con Sensi indiziato numero uno a lasciare il posto al danese del Tottenham“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

I due centrocampisti sono riusciti a ritagliarsi, malgrado gli infortuni, uno spazio importante all’interno della squadra nerazzurra. “Indispensabili quando stavano bene e poi frenati entrambi dagli infortuni, hanno dimostrato di non sentire il salto dalla provincia. Sensi è stato l’uomo in più della prima parte di stagione. Contro l’Atalanta, sabato scorso, Stefano è tornato dal primo minuto: ha giocato 71 minuti e soprattutto nel primo tempo l’Inter grazie a lui a girato molto meglio dell’Atalanta. Barella, tornato a Napoli dopo aver saltato tutto dicembre per l’infortunio al ginocchio destro e fuori con l’Atalanta per squalifica, è il motorino di cui ha bisogno Conte. Nel centrocampo a tre con Brozovic e Sensi si incastra perfettamente: dà profondità, ha la garra per trascinare la squadra e ha segnato due gol importanti. In Coppa, da ex con il Cagliari, ha servito due assist, dimostrando che ha in tasca tante armi. Ecco perché l’Inter non può fare a meno di lui“.

(Gazzetta dello Sport)