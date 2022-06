Inzaghi-Zhang, legame profondo: “Steven ne apprezza lo stile. E durante l’anno dei messaggi…”

"C’è un legame profondo che lega Steven a Simone, qualcosa di molto simile all’amicizia. L’intera scorsa stagione è stata scandita da messaggi presidenziali all’allenatore, di cui Zhang apprezza lo stile misurato e il buon umore: rispetto al passato con Inzaghi ci sono stati meno eccessi, meno tensioni e più sorrisi che nulla tolgono all’ambizione. Non è un caso che si sia aspettato il ritorno in città del numero 1 del club per dar fuoco alle polveri. E non stupiscono neanche le parole dolci pronunciate via Instagram: «Mister, lavorare con te è un dono...», ha scritto Steven, prendendo subito il like di Lukaku. Il tecnico fresco di rinnovo è poi filato via dicendo solo di essere molto contento: nel giorno in cui a San Siro sono tornati a ruggire i Rolling Stones, anche lui ha iniziato a preparare il suo rock scudetto. Almeno nel primo anno, avrà un belga invidiato da tutti alla chitarra".