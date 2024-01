Leicester, Maresca conferma: “Sensi mi piace molto. Prima di prenderlo…”

Le parole dell'allenatore oggi in conferenza stampa stuzzicato anche sull'interesse per il centrocampista nerazzurro

Le sirene si sono accese ormai da qualche giorno. Stefani Sensi è entrato nel mirino del Leicester e presto sono attese novità sull'asse che potrebbe portarlo alla corte di Enzo Maresca. Il tecnico in conferenza stampa questo pomeriggio, alla vigilia del prossimo impegno di campionato, ha confermato il gradimento per il centrocampista nerazzurro.

Queste le sue considerazioni: “Ho sempre detto la stessa cosa sul mercato. Quando sei forte e puoi diventare più forte, è meglio. Di Sensi l’unica cosa che posso dire è che lo conosco ed è un giocatore che mi piace molto. Non ci è permesso fare qualcosa. Dobbiamo vendere per fare qualcosa e per il momento non ci sono cessioni imminenti.