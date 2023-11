L’Inter non fa sconti a nessuno: l’assalto alla stella parte dal nuovo approccio

L’atteggiamento è sempre stato lo stesso, dall’esaltazione per la goleada contro il Milan al vantaggio da difendere sul campo dell’Atalanta, passando per quelle sfide più tirate e difficili da sbloccare come contro Empoli e Roma. La stagione è soltanto nella sua fase iniziale, ma anche da questi dettagli risalta il cambio di atteggiamento rispetto all’anno scorso quando i nerazzurri avevano perso ben 12 partite in Serie A e compromesso fin da subito l’assalto alla seconda stella".