LIVE – Verso Milan-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte

L'allenatore nerazzurro parla in conferenza stampa alla vigilia del derby della Madonnina di domani pomeriggio

Circa 24 ore al calcio d'inizio del derby di ritorno. Milan-Inter non è una partita come le altre, specialmente adesso. In palio tre punti che potrebbero valere un'ipoteca per lo scudetto, oltre ad una vendetta in campionato che l'Inter attende dal girone d'andata. I nerazzurri si sono rifatti in Coppa Italia, ma vogliono completare l'opera spedendo i rossoneri a -4 in classifica. Intanto, Antonio Conte ha raggiunto la sala stampa di Appiano Gentile per la consueta conferenza della vigilia. Su Fcinter1908.it il live testuale delle parole del tecnico.