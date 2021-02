CorSera – Zhang Sr agita i tifosi, ma dall’Inter sottolineano che…

Il Corriere della Sera torna sulle parole pronunciate da Jindong Zhang in un video rivolto ai dipendenti di Suning

"Stop alle attività irrilevanti". Con queste parole, pronunciate ieri in un video inviato ai circa 100 mila dipendenti di Suning, Jindong Zhang ha complicato la vigilia del derby dei tifosi dell'Inter, convinti che quel messaggio fosse rivolto soprattutto a loro. Il Corriere della Sera torna su quel monito: "Zhang senior parlava delle strategie del gruppo Suning. Il passaggio sulle «attività irrilevanti» agita però l’animo dei tifosi interisti. Fonti interne al club, sottolineano che il discorso del patron non si riferisce all’Inter, ma alle attività domestiche, non estere. Parole per caricare i dipendenti del gruppo, colosso in Cina nella vendita degli elettrodomestici. Le esternazioni arrivano però anche alla vigilia del derby, in un momento delicato per la squadra di Conte che vincendo consoliderebbe il primato e allungherebbe sul Milan".