Inter, verità sulla svolta epocale: “Suning, scopo chiaro. Nuovo logo? Due dettagli già sicuri”

La notizia del possibile cambio sia di nome che di logo ha ovviamente scosso tutto l’ambiente Inter all’indomani della grandissima vittoria di San Siro contro la Juventus. Secondo quanto riporta Repubblica, Inter Milano in realtà non sarà la nuova denominazione della società Inter, bensì la campagna attraverso cui il club lancerà il nuovo stemma, che sarà totalmente diverso da quello attuale.

Il prossimo 9 marzo (giorno del 113° compleanno dell’Inter), spiega la Gazzetta dello Sport, partirà la campagna. Da Viale della Liberazione non hanno ancora svelato ufficialmente il nuovo logo, ma qualche componente è già certa: “L’Fc Internazionale avrà sempre la stessa ragione sociale ma lancerà il brand Inter Milano mentre il logo, non ancora svelato ufficialmente, diventerà appunto “I” ed “M”, scrive Gazzetta.it.

Le ragioni dietro questa svolta epocale sono chiare: “Una svolta epocale che fa discutere molto. E quindi in fondo già vincente a livello pubblicitario (…). Nessuno può sottovalutare l’importanza del fatto che Suning abbia proiettato il club nel futuro. E in quest’ottica è considerare il cambio di brand e logo. Una campagna in atto da mesi per studiare un nuovo marchio che mantenga la tradizione storica e il Dna, ma al tempo stesso che parli ai giovani. Identificando ancor di più l’Inter con Milano, città in costante crescita internazionale (…). I dirigenti delle società calcistiche, sono alla costante ricerca della novità che stimoli le nuove fasce emergenti di clientela“, conclude Gazzetta.it.

(Fonte: gazzetta.it)