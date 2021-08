Lotito: “Correa? Noi i giocatori li paghiamo. Quando faranno un’offerta…”

Intervenuto ai microfoni di "Novantesimo Minuto", il presidente della Lazio ha parlato della situazione dell'attaccante

Intervenuto ai microfoni di "Novantesimo Minuto" su Rai 2, Claudio Lotito ha affrontato diversi temi. In particolare il presidente della Lazio ha parlato di mercato e della situazione di Correa : " La Lazio ha tantissimi giocatori, ma bisogna impiegare coloro che sono funzionali al gioco di Sarri, e ci stiamo attrezzando per far sì che ciò accada. Lavoreremo fino alla fine del mercato in tal senso. La squadra ha bisogno anche di esser snellita, faremo anche questo. Abbiamo dimostrato di poter rispettare gli impegni senza cedere nessuno".

"Quanto vale Correa? Il mercato non lo faccio in tv. All'inizio della mia presidenza dissi 'pagare moneta, vedere cammello'. Anche perché noi i giocatori li paghiamo. Il mercato verrà fatto nel momento in cui qualcuno ci farà un'offerta in modo chiaro. Se la riterremo congrua, andremo avanti, altrimenti non gli daremo seguito. Se ho visto l'Inter? Sono sincero, non l'ho vista. Mi è stato riferito che c'è stata una partenza dell'avversaria non all'insegna della grande competitività. Ma non l'ho vista, non posso esprimere giudizi. Se ho litigato con Inzaghi? Sono momenti che fanno parte del passato. Ho cancellato certe situazioni, penso al futuro e non al passato".