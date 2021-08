GdS – L’Inter accelera per Correa. Attenzione a Vlahovic nelle ultime ore di mercato

Possibile ritorno di fiamma dell'Inter per l'attaccante viola che piace anche all'Atletico Madrid

L'Inter è alla ricerca di un altro attaccante per Simone Inzaghi. I nomi in corsa cono quelli di Thuram e Correa, ma non solo. Per il francese va valutata prima l'entità dell'infortunio subito ieri col Borussia.