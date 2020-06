Lautaro, au revoir Barcellona? Le tre mosse di Marotta per blindare il Toro all’Inter

La trattativa per portare Lautaro al Barcellona sembra essersi arenata. I blaugrana non hanno ancora trovato un accordo con l’Inter, inoltre la Liga ha imposto un controllo sugli acquisti che limita le spese importanti. Così in casa Inter sono più tranquilli riguardo al futuro del Toro e si pensa alle prossime mosse per blindare la permanenza dell’argentino.

VINCERE – “Il giocatore in questi mesi pur restando molto professionale e non facendo mai alcun riferimento alla cessione aveva iniziato a “fare la bocca” a un futuro al fianco di Messi. L’Inter dovrà in prima battuta convincerlo che anche a Milano potrà togliersi delle soddisfazioni e soprattutto vincere. Questo processo è già iniziato, anche per mano dell’allenatore e dei compagni: il finale di stagione in campionato e in Europa League può valere più di molte promesse. Sull’ambizione della proprietà ormai ci sono pochi dubbi. Toccherà a Marotta e Ausilio mettere a punto un mercato che possa convincere anche Lautaro che il prossimo anno può essere quello buono per vincere e lasciare un segno”, spiega Gazzetta.it.