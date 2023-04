LIVE, Empoli-Inter 0-1: Lukaku! Combinazione con Brozovic e palla nell’angolo

EMPOLI - Due delle squadre meno in forma del campionato, risultati alla mano, si sfidano al Castellani per provare a invertire la tendenza, pericolosa per entrambe. L'Empoli proverà a bissare lo 0-1 dell'andata al Meazza con un Ismajli in più, mentre l'Inter perde Mkhitaryan per motivi personali ma ritrova dal primo minuto Calhanoglu: parziale turnover per Inzaghi dopo le fatiche di Champions League contro il Benfica.