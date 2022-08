Inter, Lukaku si sente in debito. “È tornato con un obiettivo. E con Inzaghi…”

Si è tagliato lo stipendio per ritornare in nerazzurro e separarsi dal Chelsea: ora Romelu Lukaku vuole vincere

Matteo Pifferi

"È tornato con un obiettivo: vincere quella seconda stella che probabilmente all’Inter non sarebbe sfuggita la scorsa stagione se lui, Romelu Lukaku, non avesse scelto di abbandonare la Milano nerazzurra per indossare la maglia del Chelsea. Il belga sente di avere un “debito” verso il popolo interista e spera di saldarlo in questo anno di prestito". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Romelu Lukaku, tornato a Milano e all'Inter con un obiettivo concreto e tangibile: vincere lo Scudetto. Big Rom ha ritrovato il vecchio amico Lautaro, con cui ha formato una coppia da 104 gol (64 lui, 40 l'argentino) pronta a scatenare i tifosi nerazzurri.

Grande voglia

La voglia di tornare all'Inter era talmente forte che Lukaku si è quasi dimezzato lo stipendio pur di ritrovare se stesso all'Inter, dove la sua stella ha brillato al massimo: "Inzaghi lo ha accolto a braccia aperte anche perché, se fosse dipeso dalla sua volontà, il ragazzone di Anversa l’estate scorsa non avrebbe mai lasciato la Pinetina. L’ex tecnico della Lazio dodici mesi fa gli aveva assicurato che lo avrebbe aiutato a vincere la Scarpa d’Oro proprio come aveva fatto a Roma con Immobile, ma quella promessa non era stata sufficiente per convincerlo a rinunciare ai suoi propositi di trasferirsi al Chelsea. A un anno di distanza, dopo che Big Rom ha avuto proprio in Inzaghi il suo principale sponsor per l’operazione-ritorno, l’attaccante ha il desiderio di sdebitarsi con l’allenatore piacentino. Naturalmente a suon di reti", spiega il Corriere dello Sport.

Derby con Ibrahimovic

E la grande sfida di Lukaku è a distanza con il Milan e con Zlatan Ibrahimovic: il 3 settembre in campionato lo svedese non ci sarà ma non è da escludere una sua presenza in Supercoppa il 18 gennaio o nel derby di ritorno del 5 febbraio: "La lite tra i due nel derby del 29 gennaio 2021 è ancora negli occhi di tutti e tra di loro, ex compagni al Manchester United, una vera pace non c’è mai stata. Immaginare che possa scoppiare nei prossimi mesi è ottimistico. Di certo prima e dopo i derby ci saranno gli abbracci tra Big Rom e i connazionali Origi e De Ketelaere, compagni dell’avventura al Mondiale in Qatar. Con Zlatan vedremo...", chiosa il CorSport.