Conte: “Giusto che Lukaku giochi in un club importante come l’Inter. I tifosi…”

Nonostante la non positiva stagione al Chelsea, Antonio Conte è convinto che Romelu Lukaku tornerà a essere determinante adesso che è tornato all'Inter. Il tecnico del Tottenham ha provato a spiegare i motivi del fallimento di Big Rom ai Blues. "Stiamo parlando di una grossa somma di denaro per un giocatore e penso che stiamo parlando di uno degli attaccanti più importanti al mondo. Ma a volte succede una situazione al di fuori del calcio, Romelu ha vissuto due anni a Milano considerato come un re. I tifosi gli hanno mostrato molta passione e penso che sia un ragazzo che ha bisogno di questo. E per questo penso che volesse tornare all'Inter. Ma, di sicuro, è stata una buona firma per il Chelsea".

"Poi, sai benissimo che ci sono giocatori che hanno bisogno di più tempo per avere un impatto. Ma, di sicuro, è stato un buon acquisto per il Chelsea. Ha il potenziale per giocare in Premier League. Ricordo molto bene quando ha iniziato a giocare la scorsa stagione, ha giocato molto bene. Poi possono succedere molte cose che possono far calare la fiducia. Adesso è giusto che giochi per un club importante in Italia per cercare di riprendere fiducia in se stesso. Ma stiamo parlando di un attaccante davvero importante, davvero bravo".