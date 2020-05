Dalla LuLa alla LuCa, l’Inter sogna la nuova coppia gol. Lukaku e Cavani, numeri da capogiro

Potrebbero essere gli ultimi mesi di Lautaro con la maglia dell’Inter. Il Barça è in pressing e, nonostante le parole del ds nerazzurro Ausilio, la trattativa sembra andare avanti. Il club nerazzurro, intanto, guarda a come rinforzare il reparto offensivo di Conte in vista della prossima stagione. Tra i giocatori sul taccuino di Marotta c’è anche Cavani, in scadenza di contratto col Psg. L’Inter potrebbe così passare dalla LuLa alla LuCa. Cavani porterebbe in dote la sua confidenza col gol che aggiunta a quella di Lukaku assicurerebbe una coppia da sogno per i tifosi nerazzurri.

“Il Matador, considerando solo i gol fatti con Palermo, Napoli e Psg, porta in dote 341 reti. Lukaku, tra Anderlecht, le inglesi (Wba, Everton e Manchester United) e l’Inter è a 210. In due fanno 511 gol con i club, ai quali aggiungere il bottino con Uruguay (50) e Belgio (52) per un totale che supera le 600 reti in carriera. Niente male insomma. Anche perché la media-gol è altissima per entrambi. Il Cavani di Napoli ha tenuto una media mostruosa di 0,75 gol a partita; a Parigi è sceso a 0,66, restando su cifre sempre mostruose. E anche quest’anno, chiuso con sole 7 reti in 22 partite, non è stato negativo visto che ha segnato ogni 157 minuti. Considerando solo il campionato, il top in Serie A è arrivato nel 2013 (29 gol) e in Ligue 1 nel 2017 (35)”, ricorda Gazzetta.it.