Sky – Lukaku, il Chelsea apre al prestito: inizia la trattativa con l’Inter, lo scenario

Ecco le parole di Matteo Barzaghi a Sky su Lukaku e l'Inter: "Abbiamo un aggiornamento su Lukaku. Settimana scorsa avevamo detto che la palla passava al Chelsea, oggi la trattativa può iniziare e possiamo dirlo. Il Chelsea dopo i primi contatti non ha chiuso alla possibilità di prestare Lukaku. Ora la palla passa all'Inter, i due club dovranno parlarsi e dovranno trovare una formula che possa accontentare anche gli inglesi. Si può aprire uno spiraglio per la trattativa, ora toccherà ai dirigenti lavorare su questa pista per renderla ancora più concreta. Bisognerà trovare una formula che permetta al Chelsea di uscirne nel miglior modo possibile. Non sarà facile, ma c'è uno spiraglio da Londra".