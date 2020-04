Lukaku: “Un sogno per me parlare con Adriano, il mio idolo. Ha fatto grandi cose per l’Inter”

Romelu Lukaku incontra il suo idolo. Il centravanti dell’Inter ha infatti partecipato ad una diretta Instagram con Adriano sul profilo ufficiale del club nerazzurro e ha parlato così della sua esperienza sin qui a Milano, ma non solo. Sull’Imperatore ha detto: “Per me è un sogno di parlare con lui, è la prima volta. Ha fatto grandi cose per l’Inter e per il Brasile, è il mio idolo da quando ero bambino. Quando giocava nell’Inter io avevo 12 anni, guardavo sempre su YouTube cosa faceva Adriano. Non avevamo i soldi per la tv, dovevo aspettare sabato e domenica per andare da mio padre e vedere cosa faceva. Io sono molto simile ad Adriano, era un giocatore che faceva gol ma che aiutava molto la squadra e la metteva al primo posto: spero di fare lo stesso”.

LA PRIMA PARTITA CON L’INTER – “L’atmosfera dei tifosi è incredibile. Ho guardato il campo e per prima cosa ho notato i tifosi, poi mia madre e mio figlio. Poi ho pensato a tutti i gol che hanno fatto Adriano, Ronaldo… Incredibile”.

IL GOL MIGLIORE DI ADRIANO – “Per me è stato quello contro la Roma, che tiro. Non è stata fortuna, assolutamente”.

IL GOL DI ADRIANO ALLA GRECIA – “Quando ho visto quel gol, ho provato tutta la settimana a fare quel tiro da 30 metri. Ma è una cosa naturale”.

PEZZO IN AGGIORNAMENTO