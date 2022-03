Lukaku e i conti bloccati Chelsea: ecco perché l’Inter è al sicuro e tutte le cifire

Fcinter1908 ha visionato i bilanci nerazzurri: la crisi economica del Chelsea non intaccherà in alcun modo le finanze dell'Inter

La crisi economica del Chelsea, dopo che il governo ha di fatto sequestrato il club nell'ambito delle sanzioni al patron Roman Abramovich, non intaccherà in alcun modo le finanze dell'Inter. La cessione di Romelu Lukaku al club londinese, per 113 milioni di euro al netto del Contributo di Solidarietà Fifa, non è minimamente a rischio dal punto di vista dei pagamenti.