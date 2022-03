Dramma Chelsea: “Club fallisce in 17 giorni se governo non allenta sanzioni”

Il Chelsea chiederà al governo britannico di allentare le sanzioni perché è emerso che potrebbero fallire in poco più di quindici giorni

"Il Chelsea chiederà al governo britannico di allentare le sanzioni perché è emerso che potrebbero fallire in poco più di quindici giorni mentre i ministri considerano l'idea di forzare la vendita da 3 miliardi di sterline del club senza Roman Abramovich".

L'allenatore Thomas Tuchel ha elogiato i suoi giocatori dopo aver battuto comodamente il Norwich City 3-1 e sottolinea: "Finché avremo abbastanza magliette e un autobus per andare alle partite, saremo lì e gareggeremo duramente. Quando c'è una grande tempesta, scavi dentro, tieni duro, rimani forte e la superi. Ma un messaggio per la pace non può mai essere sbagliato".