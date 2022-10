Lukaku si sente in debito con l’Inter: tornare è una scelta definitiva. L’obiettivo…

Romelu Lukaku scalpita: l'attaccante belga, dopo essere tornato a disposizione di Inzaghi ed essere sceso in campo nei minuti finali delle partite contro Viktoria Plzen (in cui ha anche segnato) e Sampdoria, freme per aumentare il proprio minutaggio, con l'obiettivo di tornare quanto prima al 100%. L'Inter, per Big Rom, è una scelta definitiva, nonostante sia tornato questa estate solamente in prestito: la sua volontà è chiara da tempo, e nella sua testa c'è la voglia di farsi perdonare per il suo passaggio al Chelsea. Che possa giocare titolare già domani contro il Bayern Monaco? Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Il piano prevede che il minutaggio del belga aumenti di partita in partita, per far sì che l'attaccante diventi un fattore decisivo nelle ultime tre fatiche di campionato prima del Mondiale, a cominciare dalla sfida alla Juventus. Traduzione? Tra i 40 e i 45 minuti da giocare domani contro il Bayern, un test vero dentro una partita che non conta per la classifica del girone ma amichevole non può mai essere, per natura e per valore dell'avversario".