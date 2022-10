Inter, testa alla rincorsa scudetto: Inzaghi ha le idee chiare. Contro il Bayern…

Vigilia europea per l'Inter, che domani chiude la fase a gironi della Champions League affrontando in trasferta il Bayern Monaco: sfida che non ha più nulla da dire dal punto di vista della classifica, con entrambe le squadra già qualificate. Logico che l'attenzione dei nerazzurri sia rivolta anche - se non soprattutto - alla prossima gara di campionato contro la Juventus, cruciale per le possibilità di risalita in classifica dopo le 4 vittorie consecutive.