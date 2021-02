Retroscena Perisic: “Stava per lasciare. L’Inter aveva scelto questo nome per sostituirlo”

Contro tanti pronostici, Ivan Perisic, dopo qualche mese di apprendistato, si è guadagnato un posto di rilievo nelle gerarchie di Antonio Conte

Contro tanti pronostici, Ivan Perisic, dopo qualche mese di apprendistato, si è guadagnato un posto di rilievo nelle gerarchie di Antonio Conte, tanto da sfilare il posto da titolare sulla fascia sinistra dell'Inter ad Ashley Young. Il croato, rimasto a Milano per il mancato riscatto la scorsa estate del Bayern Monaco, si è messo a disposizione dell'allenatore nerazzurro. Il suo è uno dei volti principali della marcia scudetto interista. E pensare che, come scrive calciomercato.com, che l'ex Wolfsburg a gennaio stava per lasciare Milano. Tanto che, riferisce la testata, l'Inter aveva già scelto il suo sostituto: