Semaforo verde Lukaku. Esami ok, oggi si allena con la squadra: il piano di Inzaghi

"Semaforo verde: Lukaku può riprendersi l’Inter. Spazzato via ogni dubbio dopo gli esami strumentali effettuati ieri pomeriggio: l’attaccante belga ora può rientrare in gruppo, anche se in maniera graduale". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle condizioni di Lukaku. Il belga oggi sosterrà il primo allenamento (parziale) con la squadra e valuterà, poi, con lo staff tecnico la durata del lavoro. Da domani, Big Rom dovrebbe tornare a pieno regime in gruppo, a 48 ore dalla delicata sfida contro la Fiorentina.