Inter, a centrocampo via in 2: “Pereyra molto più di un piano B, ma il sogno è un altro”

Sarà mini-rivoluzione a centrocampo la prossima stagione all'Inter : tra chi è in scadenza e chi sul mercato, infatti, avverrà un importante viavai nel reparto di mezzo della squadra nerazzurra. Questo il punto da Tuttosport nella sua edizione odierna: "In mezzo al campo si libereranno due slot: il primo legato a Roberto Gagliardini (che non rinnoverà il contratto in scadenza perché vuole un club che gli dia più minutaggio in campo), il secondo a Marcelo Brozovic considerato non più incedibile dopo l’esplosione in regia di Hakan Calhanoglu (nel ruolo l’Inter ha pure Kristjan Asllani destinato a diventare sempre più centrale nel progetto).

L’interessamento del Barcellona, che a sua volta perderà Busquets, è sempre vivo e, per sostituire quello che è stato un pilastro dell’Inter in questi anni servirà - pure in caso di mancato ingresso in Champions - un giocatore da grande squadra. E Pereyra corrisponde in pieno all’identikit.

Per questo motivo l’Inter ha ripreso in mano la pratica: questo non vuol dire che si arriverà alla fumata bianca - molto, come sottolineato, dipenderà dalla posizione finale in campionato anche perché il preferito è Frattesi (Beppe Riso, suo procuratore, qualche giorno fa è stato “pizzicato” in sede”) - però l’argentino, in uscita a zero dall’Udinese, è molto più che un Piano B, anche in ottica Europa League, competizione che l’Inter avrà l’obbligo di affrontare per arrivare in fondo. E, per reggere l’alternanza campionato-Coppa al giovedì servirà una rosa magari con qualche stella in meno, ma sicuramente molto profonda nelle alternative".