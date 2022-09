FCIN1908 / Lukaku salta Inter-Roma, ok Calhanoglu: ultime su infortunati e scelte di Inzaghi

Come appreso da FCINTER1908 Hakan Calhanoglu ha partecipato oggi a buona parte dell’allenamento di gruppo. I segnali sono positivi e se tutto andrà come deve andare il giocatore turco sarà a disposizione per la partita di sabato. Più lento è invece il processo di recupero di Romelu Lukaku.

Complice la struttura fisica importante, il giocatore di cui ha immensamente bisogno l’Inter in questo momento (sia per valori tecnici che per quelli di leader morale) non sarà a disposizione per la partita contro la Roma. L’attaccante ha seguito infatti anche questa settimana un allenamento personalizzato, mai in gruppo. Per quanto riguarda l’infortunio di Brozovic tutti gli occhi sono puntati sul suo naturale sostituto Asllani. Inzaghi dovrà prendere una decisione anche in questo senso. I tifosi nerazzurri si augurano che non abbia esitazioni.