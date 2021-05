Sky – Inter, Zhang detta i piani per il futuro: continuità garantita ma netto taglio dei costi

Il presidente ha parlato con i dirigenti interisti e ha illustrato la linea per il futuro della squadra nerazzurra

Eva A. Provenzano

Da Skysport arrivano novità sul futuro dell'Inter. È stata una giornata intensa in sede. Il presidente Steven Zhang ha illustrato ai dirigenti il piano per la prossima stagione. Ha garantito la continuità del progetto ma ha precisato che servirà un taglio dei costi. Sarà chiesto ai dirigenti, giocatori ed allenatore uno sforzo per partecipare a questo sforzo su un ridimensionamento dei costi per avere serenità maggiore in un momento complicato a livello economico. Si cerca la sostenibilità finanziaria.

La famiglia Zhang continuerà ad impegnarsi per l'Inter ma tutti devono sforzarsi per partecipare ad un momento complicato: questo quanto in sostanza è stato detto ai dirigenti interisti.

Il mercato

Il mercato non sarà fatto di investimenti grossi ma sarà un mercato in cui dovranno quadrare i conti. I dirigenti saranno chiamati a questo sforzo e gli obiettivi saranno adeguati per preservare squadra e allenatore. Bisognerà sicuramente qualificarsi in Champions League, quindi essere sempre tra le prime quattro anche perché dalla qualificazione alla CL dipendono anche le casse nerazzurre. Intanto Zhang è stato chiaro: serve un taglio dei costi.

(Fonte: SS24)