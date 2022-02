Romano: “Lukaku-Inter, la verità sui rumors e la strada per il possibile ritorno”

Così Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato del possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter

Romelu Lukaku sogna il ritorno all’Inter . Lo ha svelato mesi fa a Sky Sport, in un’intervista che fece parecchio discutere. E dall’esclusione a sorpresa in Champions League contro il Lille i rumors sono tornati d’attualità. Così Fabrizio Romano , esperto di calciomercato internazionale, ha parlato della situazione a The Here We Go Podcast (ITA).

“Lukaku? Il suo desiderio di Inter è noto da tempo, su questo di dubbi ce ne sono pochi. È stato molto chiaro a Sky, a dicembre, parlava chiaramente di voglia di Inter. Vuole tornare, su quello che può succedere in estate invece è lecito avere dubbi, soprattutto dal punto di vista economico di questa potenziale operazione. Il Chelsea ha speso 115 milioni e non può prestare il giocatore, bisognerebbe trovare una strada diversa. Ci sono anche squadre straniere interessate, non solo Inter e Chelsea. E l’Inter soprattutto ha idee diverse per l’attacco, sta lavorando su Scamacca da tempo. E, oltretutto, per Lukaku non sarebbe solo un discorso di cartellino, ma anche dell’ingaggio da 12,5 milioni. Ok ridurselo, ma rimangono tanti: c’è tanta strada da fare per rivedere Lukaku all’Inter. La sua volontà è chiara, ora lui però è concentrato sul Chelsea e in estate si vedrà”, le sue parole raccolte da FCInter1908.it.