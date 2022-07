Lukaku-Lautaro 2.0, oggi l’abbraccio ad Appiano: “Avrà il sapore di questa promessa”

Un abbraccio che avrà il sapore di una promessa. Oggi ad Appiano Gentile si rivedranno Romelu Lukaku e Lautaro Martinez per la Lu-La 2.0. Per la gioia di Simone Inzaghi, che 11 mesi fa ha dovuto salutare il belga all’improvviso - come il Toro - e ora invece potrà nuovamente contare su di lui. In coppia con la certezza Lautaro appunto, che di lasciare Milano non ne vuole assolutamente sapere. Ecco quanto evidenziato dal focus di oggi de La Gazzetta dello Sport sui due.