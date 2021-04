Lukaku-Lautaro, obiettivo Scudetto e record: “Rom può entrare nella storia”

La LuLa è a secco da tre partite e l'Inter ha vinto un solo match, con il Cagliari: ecco perché ci si attende una reazione dei due bomber

"Gol scudetto. Compito di Lukaku e Lautaro. E non potrebbe essere altrimenti per una coppia che, finora, ne ha messi insieme 36: il meglio in assoluto in serie A". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport che si concentra su Lukaku e Lautaro in vista di Inter-Verona. La LuLa ha messo a referto 36 gol ma entrambi gli attaccanti sono a secco da tre partite e l'Inter ha ottenuto un successo (contro il Cagliari grazie a Darmian) e due pareggi a Napoli e con lo Spezia. Il grande obiettivo è ad un passo e non c'è da preoccuparsi ma è importante che Lukaku e Lautaro ritrovino la via del gol per avvicinarsi al traguardo.