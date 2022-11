Lukaku leader del Belgio: 2 episodi lo raccontano. Poi l’urlo: “Nessuno più di me…”

Romelu Lukaku scalpita. L'attaccante nerazzurro non vede l'ora di fare il suo debutto al Mondiale, ma in questi casi la prudenza non è mai troppa. Una ricaduta sarebbe devastante dal punto di vista psicologico per Big Rom, ecco perché occorre pazienza. Da due giorni Lukaku si allena con il gruppo, ma oggi contro il Marocco andrà in panchina. "«Nessuno lo vuole più di me». L’urlo di Romelu attraversa il campo di allenamento di Abu Samra, 90 chilometri a sud ovest di Doha, al confine con l’Arabia Saudita, il ritiro dorato e isolatissimo del Belgio. Hotel a cinque stelle sulla spiaggia di Salwa, i rumori del Mondiale molto lontani, eppure la voglia di Lukaku arriva fortissima ovunque. Arriva al punto lo staff medico del c.t. Roberto Martinez ha dovuto frenarlo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.