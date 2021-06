Lukaku: “Io fra i top al mondo, vincere con l’Inter mi ha dato fame. Tra me e CR7…”

Romelu Lukaku show in conferenza stampa. Alla vigilia di Belgio-Portogallo, l'attaccante dell'Inter ha gonfiato il petto da campione vero

VINCERE CON L'INTER - "In passato la gente diceva che ero in buona forma, ora ho dimostrato negli ultimi due anni che sono anche un giocatore di livello mondiale. Volevo arrivarci e penso di esserci ora. Volevo iniziare a vincere. Essere campione con l'Inter mi ha dato la motivazione per farlo ancora di più. Vincere con il Belgio renderebbe tutto ancora migliore. Negli ultimi due anni ho fatto molti progressi".

MOMENTO GIUSTO PER IL BELGIO - "Queste sono le partite che contano. Ora è il momento giusto. Quando penso al Mondiale, non eravamo abbastanza maturi. Eravamo troppo romantici. Ora abbiamo diversi modi per vincere una partita. Io ci sarò, ma ci saranno anche altri della squadra. All'inizio del lockdown non sono riuscito a tornare a casa per due mesi, ora non riuscirò a vedere mio figlio per un periodo più breve. Poteva andare peggio".