Lukaku, solo un miracolo può avverare suo sogno Inter: i tasselli necessari per il ritorno

Lukaku non ha trovato quello che sperava al Chelsea e vuole tornare all'Inter. L'affare è complicato, servono parecchi incastri

CHELSEA - "Visto che non potrebbero svendere il cartellino, i Blues dovrebbero infatti aprire a un prestito con cui sperare che Big Rom ritrovi se stesso e il sorriso perduto. Scenario improbabile, ma il Chelsea rischia di restare comunque col cerino in mano, cioé con un patrimonio che destinato a perdere valore. Pesa assai anche l'ingaggio del belga, lievitato a 12,5 milioni a stagione. Se davvero vuole tornare a Milano, Lukaku dovrebbe ridursi lo stipendio che poi andrebbe pagato almeno in parte dagli inglesi. I quali dovrebbero anche chiedersi come mai hanno investito così tanto su un elemento poco funzionale al gioco di Tuchel", spiega Gazzetta.it.