Lukaku, niente Chelsea: c’è la prova determinante. Inter e Roc Nation guardano già…

L'attaccante belga non rientra nei piani del club inglese. Intanto nella sede nerazzurra primo incontro tra il club e Michael Yormark

Qualche giorno fa dalla sede nerazzurra è passato Michael Yormark presidente dell’agenzia del rapper Jay-Z. Una prova, secondo Tuttosport, che Inter e Roc Nation stiano già guardando oltre all’anno di prestito di Romelu Lukaku. Con il Chelsea c’è già un gentlemen’s agreement per rinnovare il prestito per un’altra stagione. "A Stamford Bridge Lukaku è ormai fuori dal progetto e il fatto che il club abbia già acquistato pure Nkunku per la prossima stagione è prova determinante su quanto emerso già quest’estate quando Todd Boehly, proprio grazie al feeling con Roc Nation, ha concesso Big Rom “in leasing” al club nerazzurro".