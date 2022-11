Inter, nuovo stop per Lukaku. Atalanta? Ci sono margini. Probabile che abbia inciso…

Fin qui non è il ritorno che sognava. Romelu Lukaku si è dovuto fermare di nuovo, Gli accertamenti effettuati ieri hanno evidenziato un «risentimento alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra», lo stesso muscolo lesionato a fine agosto. Come sottolinea il Corriere dello Sport , il nuovo guaio è più leggero, ma visto che è comunque conseguenza del precedente occorreranno attenzione e cautela. "Le condizioni del totem belga verranno rivalutate a fine settimana o, più probabilmente, all’inizio della prossima".

" I nuovi accertamenti daranno un quadro più chiaro della situazione. Esiste il margine per recuperare almeno entro la sfida con l’Atalanta. La cicatrice si è indurita, si tratta, dunque, di ammorbidirla, di scioglierla. Probabile che abbia inciso pure la stazza del belga. Nonostante il gol con il Viktoria Plzen, soprattutto con la Samp, Lukaku aveva fatto capire di essere decisamente in ritardo. E, in questi casi, il pericolo è di pretendere troppo dal proprio fisico, che magari non è ancor pronto per sostenere certi sforzi. Sono tutti elementi che spingono verso la prudenza e che, di fatto, allontanano la possibilità di rivederlo in campo con la maglia nerazzurra nel 2022".