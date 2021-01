Grande crescita dei valori per la rosa dell’Inter. A dimostrazione della qualità nella rosa nerazzurra, i giocatori di Conte sono in pianta stabile nella top ten dei calciatori più preziosi della Serie A. Nell’aggiornamento dei valori fatto da Transfermarkt, in testa a questa classifica c’è Romelu Lukaku, ma nei migliori 10 del campionato sono addirittura 4 i nerazzurri. E ancora meglio nella top 11 dove l’Inter è rappresentata da 5 giocatori.

