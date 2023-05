Lukaku tra presente e futuro: numeri in crescita, l’Inter non ha chiuso la porta

Romelu Lukaku scalpita: l'attaccante belga, dopo una prima parte di stagione complicata, sta finalmente tornando a livelli di forma che ricordano i suoi giorni migliori, e vuole ora chiudere alla grande. Per sdebitarsi con l'Inter, che lo ha atteso a lungo, ma anche per conquistare la riconferma in nerazzurro per l'anno prossimo. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Se Dzeko ribatte, a Lukaku tocca il rilancio. Il tutto, davanti a un Simone Inzaghi felice di poter avere l'imbarazzo della scelta proprio nel momento cruciale della stagione. In un attacco che ruota attorno a Lautaro, protagonista della miglior stagione in carriera in termini di gol e assist (31), il belga e il bosniaco si stanno giocando una maglia da titolare nelle ultime sfide decisive, a partire da quella dell'Olimpico, fondamentale in chiave classifica, e dal primo derby di Champions in programma mercoledì".