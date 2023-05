Inter, riposo d’oro nella volata Champions: Lukaku torna titolare. Ecco il vero rebus

Sabato la Roma, mercoledì l’andata della semifinale di Champions League. Sono questi i prossimi due impegni dell’Inter e Simone Inzaghi a Verona ha potuto risparmiare totalmente Onana, Bastoni, Barella e Lukaku , che non sono nemmeno entrati. Secondo Tuttosport, "il belga sarà sicuramente protagonista dall’inizio domani all’Olimpico. Oggi Inzaghi deciderà chi lo affiancherà in avanti. L’allenatore piacentino adesso sta ottenendo risposte convincenti da un blocco sempre più ampio: circa 15-16 giocatori sono intercambiabili.

A centrocampo in particolare è un rebus decidere chi lasciare fuori dal 1’ nell’euroderby: Barella, Brozovic, Calhanoglu e Mkhitaryan si stanno esprimendo su livelli notevoli. Inzaghi sta raccogliendo i frutti del lavoro dei mesi scorsi, quando in campionato i risultati non arrivavano nonostante prestazioni convincenti (uniche gare davvero negative sotto ogni profilo quelle con Bologna e Juventus), costellate però da troppi errori sotto porta che allontanavano le vittorie. La squadra inizia a lasciare il segno anche nei secondi tempi, il momento delle partite nel quale faticava maggiormente.

Volata Champions

Nelle ultime tre giornate di Serie A sono arrivati ben nove gol dopo l’intervallo, senza subirne uno. E dire che fino a questo ultimo filotto l’Inter era in perfetto equilibrio nella ripresa: 22 reti fatte e 22 subite. La squadra, a dire il vero, è sempre stata la seconda del campionato per chilometri percorsi. Ma probabilmente adesso c’è maggiore brillantezza. D’altronde nella scorsa stagione l’Inter aveva faticato tra febbraio e marzo. In questa annata la fase di calo si è estesa in parte anche ad aprile, complice la prosecuzione del cammino in Champions League. Ora Inzaghi sta raddrizzando queste incertezze, all’imbocco di due settimane fondamentali”, si legge.