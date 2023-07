Lukaku, summit Inter-Chelsea in settimana: cifre e dettagli della proposta ufficiale

Priorità Lukaku — […] Definire la questione belga in tempi rapidi è prioritario e per questo ci sarà un nuovo incontro in videoconferenza col Chelsea in settimana. Manca ancora il giorno perché l’Inter ha un paio di scadenze da sistemare prima. Per non presentarsi a mani vuote dagli inglesi, i nerazzurri devono prima incassare: i 18 milioni dell’Al-Nassr per Brozo saranno al sicuro solo dopo che il croato metterà la firma sul ricchissimo triennale e, considerando le bizze di Marcelo sui social e nella realtà, niente va dato per scontato fino a quel momento. Stavolta, però, la strada pare tracciata e la domenica è servita ai club per definire qualche pratica burocratica: oggi dovrebbe essere scritta la parola fine alla telenovela”, spiega il quotidiano.

La proposta ufficiale — Detto di Brozovic, nonostante i rumors inglesi l’Inter confida di ricevere anche un offerta dallo United per Onana in queste ore. E, aggiunge la rosea, “vendere, in tempi rapidi, serve all’Inter proprio per incontrare il Chelsea con adeguati strumenti di persuasione. Da tempo, ancora prima della missione di Ausilio a Londra, i nerazzurri avevano capito che non c’erano più margini per un prestito-bis. Del resto, in casa Blues sono arrivate proposte per una cessione definitiva del belga, a partire da quella del Milan per passare al rilancio del ricchissimo Al-Hilal: Romelu non ha mai pensato di vendere l’anima al Diavolo e ha detto no a un triennale da 40 a stagione in Arabia.

Cifre e dettagli — Questa sua resistenza ostinata nasce dall’amore per il nerazzurro e dalla voglia di restare: così facendo Rom vuole pure aiutare l’Inter a “limare” la richiesta del Chelsea che è di almeno 40 milioni per una cessione definitiva. Il belga si aspetta, però, che pure l’Inter faccia la sua parte: il prestito che verrà proposto sarà necessariamente oneroso, probabilmente fino a 5 milioni, ma è sulla cifra del riscatto obbligatorio che si gioca la partita. I nerazzurri non vorrebbero spendere oltre i 30, preferibilmente pagabili in più esercizi. Serviranno giorni di pazienza per una delicata partita a scacchi, la più importante di questa estate nerazzurra”, sottolinea la rosea.