Lukaku: “Incazzato ma reagirò: l’Inter non è morta! Tifosi, grazie. Un onore per me…”

Romelu Lukaku rompe il silenzio. Il centravanti belga, tramite un lungo post social, ha voluto esprimere il proprio stato d’animo dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia: “Prima di tutto voglio dire grazie a tutti per quanto fatto per la mia famiglia e per me. Quest’anno siamo cresciuti molto come squadra ed è un onore rappresentare un club che ho amato sin da quando ero bambino. Sì, quello che è successo in finale mi ha fatto incazzare, ma reagirò. Non ho mai avuto un c…o facile nella mia vita come tanti di voi sanno e quest’esperienza mi renderà più forte. Una cosa sicura è che l’Inter non è morta e quest’esperienza ci renderà migliori come squadra. C’è unione e stiamo andando nella giusta direzione. Ai tifosi voglio dire grazie per essere così di aiuto ogni partita o in trasferta, vi voglio bene. Ho apprezzato i messaggi ricevuti. Torneremo, sempre forza Inter”.