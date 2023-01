Inter, Lukaku pronto a ridursi l’ingaggio pur di restare. Dal Chelsea una richiesta

Il ritorno all'Inter di Romelu Lukaku non è stato fin qui all'altezza delle aspettative: tra condizioni fisica da ritrovare e continui problemi fisici, l'attaccante belga ha segnato solo 2 gol in 8 spezzoni di gara, non riuscendo a incidere come Inzaghi, dirigenti, compagni di squadra e tifosi nerazzurri speravano. Un rendimento che obbliga a riflettere in vista del futuro, dal momento che Lukaku è tornato a Milano in prestito: a fine stagione Inter e Chelsea si ritroveranno per valutare l'esistenza di margini per ripetere un'operazione simile. Una trattativa non semplice, considerato che i londinesi meno di 2 anni fa sborsarono più di 100 milioni di euro per riportarlo a Londra. Un aiuto decisivo, secondo Tuttosport, potrebbe arrivare proprio da Big Rom.