Inter, febbraio caldo: il primo a rinnovare sarà Calhanoglu. Poi toccherà a…

Il centrocampista turco prolungherà l'accordo con i nerazzurri una volta terminata la sessione invernale di mercato

Fabio Alampi

Per un calciatore dell'Inter che ha scelto di non rinnovare, Skriniar, ce ne sono altri pronti a mettere la firma sul prolungamento del contratto. Il primo, secondo Tuttosport, sarà Hakan Calhanoglu: "Il turco, arrivato a parametro zero nell'estate 2021 per sostituire lo sfortunato Eriksen, ha soddisfatto il club nerazzurro. All'epoca, da svincolato, aveva firmato un triennale (2024) da 5 milioni, ma l'alto rendimento nei primi 18 mesi nerazzurri - in particolare da vice Brozovic (col croato che in estate potrebbe diventare un possibile sacrificato all'altare del bilancio per arrivare a Kessie, un pallino del ds nerazzurro) -, ha convinto la società a proporgli subito il prolungamento. I dirigenti hanno già avuto alcuni contatti con il suo agente Stipic e a febbraio, a mercato chiuso, si incontreranno per definire il tutto".

"Calhanoglu non è l'unico giocatore col contratto fino al 2024 che l'Inter vuole blindare per evitare di ripetere fra qualche mese quanto successo con Skriniar. L'altro big è Bastoni, assistito dallo stesso procuratore - Tinti - di Darmian e Inzaghi (e di Scalvini, sogno non segreto del mercato estivo 2023 dell'Inter). [...] Bastoni aveva già ritoccato il suo contratto al termine della stagione '20-21, alzando il basso ingaggio precedente a 2.8 milioni. Adesso l'Inter vuole prolungare l'intesa almeno fino al 2026 e portare lo stipendio al livello di altri top player, come per esempio Barella (4.5 milioni di base per poi salire nel corso degli anni).

Infine, è probabile che presto arrivi la convocazione in sede anche per l'entourage di Dzeko: il centravanti bosniaco sta vivendo una seconda gioventù, pure lui ha espresso il desiderio di rimanere e se non tirerà troppo la corda sull'ingaggio (ora prende 5 milioni), considerando che il 17 marzo compirà 37 anni, resterà almeno fino al 2024".